Baden-Baden (ots) -Ob Mord, Totschlag oder Entführung - Ermittler schauen regelmäßig in menschliche Abgründe. Opfer von Verbrechen und deren Angehörige kommen meist nie vollständig über die Tat und deren Folgen hinweg - aber auch für die Täter ist das Leben im Anschluss selten wie zuvor. Was machen Verbrechen mit den Menschen? Wie können Beteiligte und Angehörige mit den Folgen leben? Darüber spricht Michael Steinbrecher mit seinen Gästen im "NACHTCAFÉ: Im Angesicht des Verbrechens" am Freitag, 24. Juni 2022, 22 Uhr, im SWR Fernsehen. Nach Ausstrahlung auch ein Jahr verfügbar in der ARD Mediathek und auf dem SWR Youtube Channel.Die Gäste im "NACHTCAFÉ":Barbara Baumers Zwillingsschwester wurde ermordet2012 verschwand Barbara Baumers Zwillingsschwester spurlos. Zwölf Monate später folgte die traurige Gewissheit: Maria Baumer wurde kaltblütig ermordet. Als sich Jahre später herausstellte, dass es sich bei dem Täter um den Verlobten des Opfers handelte, wurde Barbara Baumer erneut der Boden unter den Füßen weggezogen: "Nie hätte ich gedacht, dass er es war. Ich trete Menschen jetzt definitiv skeptischer entgegen. Das Urvertrauen ist einfach weg."Petra D'Elia hat einen Sohn im GefängnisWas es bedeutet, wenn der eigene Sohn straffällig wird, musste Petra D'Elia erfahren. Sie erkannte ihr eigenes Kind nicht wieder: Ihr Sohn stahl Geldkarten, bezahlte unter falschem Namen und betrog im Internet. "Ich lebte nicht mehr, sondern versuchte nur noch mein Kind zu retten. Doch er ließ sich nicht retten und ging immer weiter unter." Erst als ihr Sohn im Gefängnis landete, konnte die Mutter von vier Kindern kurz aufatmen. Bis die nächsten Probleme über sie hereinbrachen.Anita Weidinger wurde in ihrem Zuhause von Einbrechern angegriffenDer Albtraum vieler Menschen wurde für Anita Weidinger Realität: Mitten in der Nacht stiegen Einbrecher in ihr Haus ein und attackierten sie und ihren Mann im Schlafzimmer. Sie überlebte den Angriff, doch ihr Partner erlag kurz darauf seinen schweren Verletzungen. Seit dieser Nacht ist für sie nichts wie vorher: "Seit dem Einbruch zittere ich und schlafe schlecht. Oder ich werde nachts wach und muss weinen."Dr. Nahlah Saimeh ist forensische PsychiaterinWarum Menschen Verbrechen begehen, weiß Dr. Nahlah Saimeh. Als forensische Psychiaterin erstellt sie Gutachten über Gewalttaten und blickt regelmäßig in den Abgrund des Bösen: "Gewaltkriminalität hat mit urmenschlichen Motiven zu tun: Eifersucht, Neid, Habgier, Konkurrenzgefühle und Rache." Unter bestimmten Bedingungen, so die Psychiaterin, kann jeder Mensch straffällig werden. Aber traumatisierende Erlebnisse und eine schlimme Kindheit führen nicht automatisch zu einer Verbrecherkarriere."NACHTCAFÉ" - anspruchsvoller Talk auf AugenhöheDas "NACHTCAFÉ" ist seit Jahrzehnten eine der erfolgreichsten Talkshows im deutschen Fernsehen. Jeden Freitagabend begrüßt Moderator Michael Steinbrecher Menschen mit besonderen Lebensgeschichten, darunter auch Prominente und Expert:innen, um sich gemeinsam mit ihnen mit einem Thema auseinanderzusetzen.Außerdem verfügbar: Podcast "NACHTCAFÉ - Das wahre Leben"Alle zwei Wochen eine neue Folge, abrufbar u. a. unter:ARD Audiothek im iTunes-Store (Apple) (https://itunes.apple.com/de/app/ard-audiothek/id1224607890?mt=8)ARD Audiothek im Google-Play-Store (Android) (https://play.google.com/store/apps/details?id=de.ard.audiothek&hl=de)https://www.ardaudiothek.de/"NACHTCAFÉ: Im Angesicht des Verbrechens" am Freitag, 24. Juni 2022, 22 Uhr im SWR FernsehenOnline auch in der ARD Mediathek unter: https://www.ardmediathek.de/ard/sendung/nachtcafe/Y3JpZDovL3N3ci5kZS8yMjUwOTk0/Auf Youtube unter: https://www.youtube.com/playlist?list=PLqcJ1tIeqh4jIJiA4ubCLf6qLE5k5FXSiWeitere Informationen unter: http://swr.li/nachtcafe-im-angesicht-des-verbrechensFotos über www.ARD-Foto.de