VANCOUVER, B.C. (21. Juni 2022) - Alpha Metaverse Technologies Inc. (CSE: ALPA) (FWB: 9HN0), (OTC PINK: APETF) ("Alpha" oder das "Unternehmen"), ein Technologieunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die aufstrebenden Bereiche Esport, Mobile Gaming, E-Commerce, Blockchain und andere wachstumsstarke Möglichkeiten gerichtet ist, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Partnerschaft mit GEMS Technology LTD ("GEMS") hinsichtlich der Nutzung von Mana, Alphas Gaming as a Service ("GaaS"), eingegangen ist.

Mana, Alphas GaaS, bietet eine vollständig anpassbare Engine für White-Label-Turniere, die es Organisationen und Marken ermöglicht, ihre eigenen Gaming-Plattformen zu starten, ohne technologische oder Backend-Systeme finanzieren zu müssen. Mana unterstützt Web3-Assets wie Kryptowährungen und "Play 2 Earn"-Spiele vollständig. Mana stellt die Technologie, das Backend, das Reporting und vieles mehr zur Verfügung, während Organisationen und Marken das Kundenerlebnis in ihrer App und/oder auf ihrer Website selbst gestalten können. Mana ermöglicht es dem Unternehmen, Spielinhalte auf Basis eines kontinuierlichen Umsatzmodells anzubieten.

"Die Entwicklung und der nun erfolgreiche Verkauf von Mana ist ein wichtiger Meilenstein für Alpha, da es dem Unternehmen wiederkehrende Einnahmen, starke Partnerschaften und ein signifikantes Nutzerwachstum ermöglicht", sagt Brian Wilneff, CEO von Alpha. "Wir freuen uns darauf, GEMS dabei zu unterstützen, eine weltweit führende Web3-Plattform für Esport-Turniere zu werden."

"Wir freuen uns sehr, mit Alpha zusammenzuarbeiten und Mana zu nutzen, um unsere eigene erfolgreiche Engine für Esport-Turniere aufzubauen", erklärt Andy Koh, CEO von GEMS. "Wir werden Mana nutzen, um unsere Turnier-Engine aufzubauen und zu erweitern und unsere Web3-Assets einzubinden. Wir werden unsere Kryptowährung nutzen und unsere ‚Play 2 Earn'-Spiele entwickeln."

Über Alpha Metaverse Technologies Inc.

Alpha Metaverse Technologies Inc. ist ein Technologieunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die aufstrebenden Bereiche Esport, mobile-, konsolen- und webbasierte Spiele, eCommerce und andere wachstumsstarke Möglichkeiten wie Augmented Reality / Virtual Reality Web3 und Blockchain-basierte Anwendungen gerichtet ist. Durch ein starkes Portfolio von Technologie-Assets und Produkten wie GamerzArena und HeavyChips macht Alpha moderne Gaming-Plattformen für die breite Masse attraktiv. Mehr erfahren können Sie unter www.alphametaverse.com.

Kontakt:

Investor Relations: ir@alphametaverse.com - 604 359 1256

Media und Public Relations: media@alphametaverse.com

Für das Board of Directors

Brian Wilneff

Chief Executive Officer

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, die sich auf Aussagen über das Geschäft und die Pläne des Unternehmens beziehen, einschließlich der Durchführung weiterer Akquisitionen, der Integration der Fähigkeiten von Shape in das Portfolio der Spielelösungen des Unternehmens, des Cross-Sellings über die Geschäftsbereiche hinweg, der Entwicklung von weiterem geistigen Eigentum im Bereich Spiele und Metaverse-Spielerfahrungen, des zukünftigen Wertes der Metaverse-Branche und der Fähigkeit des Unternehmens, sich so zu positionieren, dass es aus der Metaverse-Branche Kapital schlagen kann. Obwohl das Unternehmen die in zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen für angemessen hält, kann nicht gewährleistet werden, dass sich solche Erwartungen als richtig erweisen. Die Leser werden davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Entwicklungen erheblich von den in diesen Aussagen genannten abweichen, unter anderem in Abhängigkeit von den Risiken, dass das Unternehmen keine weiteren Akquisitionen abschließt; dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, die Fähigkeiten von Shape in sein Portfolio von Spiellösungen zu integrieren; das Risiko, dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, weiteres geistiges Eigentum für Spiele und Metaverse-Spielerlebnisse zu entwickeln; das Risiko, dass der zukünftige Wert der Metaverse-Branche nicht zum Tragen kommt; das Risiko, dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, sich so zu positionieren, dass es aus der Metaverse-Branche Kapital schlagen kann; und dass das Unternehmen möglicherweise nicht in der Lage ist, seine Geschäftspläne wie erwartet auszuführen. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, lehnt das Unternehmen ausdrücklich jegliche Verpflichtung ab und beabsichtigt nicht, die zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung zu aktualisieren. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Erwartungen, die sich in den zukunftsgerichteten Informationen widerspiegeln, angemessen sind, kann nicht garantiert werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen, und es gibt keinen Hinweis auf die Rentabilität auf der Grundlage der gemeldeten Umsätze. Die Aussagen in dieser Pressemitteilung beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung.

Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemeldung nicht geprüft, genehmigt oder abgelehnt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=66352Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=66352&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA02078J1012Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.CA02078J1012