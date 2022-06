Der Silberpreis hat dieses Jaher auf ganzer Linie enttäuscht. Doch der Chart und die Handelsdaten deuten einen Ausbruch nach oben an.

Silber in aussichtsreicher Position

Über ein Jahr hält das Elend beim Silberpreis nun schon an. Bisher zeigte die Notiz keine nachhaltige Bewegung nach oben. Seit rund zwei Monaten bewegt sich der Kurs sogar um das Jahrestief herum. Doch nun deutet sich ein heller Streifen am Horizont an. Schaut man auf die Handelsdaten aus New York, den CoT-Daten, haben die Commercials, also die tatsächlichen Silber-Händler, ihre Netto-Short-Positionen deutlich reduziert auf rund 22.000 Kontrakte. Auf der anderen Seite stehen die großen Spekulanten, die ihre Netto-Long-Positionen auf nur noch 14.000 Kontrakte abgebaut haben. Das sind formidable Daten, um eine Basis für eine Bewegung nach oben zu schaffen. Heute steigt Silber leicht über die ...

