Der Smart Investor hat sieben Royalty- und Streamingunternehmen - von Marktführern bis zu Royalites auf CO2-Zertifikate - gefunden, die vor allem Anleger mit Spaß an der Edelmetall-Branche ins Visier nehmen können.

Royalty- und Streamingunternehmen (Royalties and Streams) im Bergbaubereich haben mit den Kostensteigerungen, mit denen Explorer und Minen-Betreiber sich herumschlagen, nichts zu tun. Unternehmen wie die Franco-Nevada sind Geldgeber, die an vorher fest vereinbarten Umsatz-Anteilen (Royalty) und Anteilen an den geförderten Rohstoffen zu Festpreisen meist deutlich unter Kurs (Edelmetall-Streaming) verdienen.

Aber keine Rendite ohne Risiko. Rainer Kromarek bespricht im Smart Investor die besonderen Fallstricke, die Royalty- und Streamingunternehmen das Geschäftsleben schwer machen können. Doch unterm Strich stünden bei dieser Branche Rendite-Chancen für Anleger, bei denen sogar CO2-Zertifikate immer mehr eine Rolle spielten.



Hier geht's zum Smart Investor-Artikel "An steigenden Kosten nicht beteiligt".

Text: Christoph Morisse, wallstreeet:online Zentralredaktion

Enthaltene Werte: CA3518581051,XD0002747026,XD0002876395,XD0002876429,143235292