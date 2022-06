Mclean, Va. (ots/PRNewswire) -Aktualisierte Funktionen verbessern die Konformität, Datenintegration und BenutzerfreundlichkeitCIBT, ein weltweit führender Anbieter von Mobilitätsdienstleistungen, kündigt die nächste Generation seiner marktführenden Visums- und Einwanderungssoftware ImmiSMART an. Diese neuen Funktionen sind ein weiteres Beispiel für das Engagement von CIBT für technologische Innovationen im globalen Mobilitätssektor und kommen nur vier Monate nach der Übernahme der von Viselio entwickelten Mobilitätssoftware-Plattform durch CIBT.ImmiSMART stimmt die Abläufe in den Bereichen Personalwesen, Geschäftsreisen und globale Mobilität aufeinander ab und sorgt so für eine vollständig konforme mobile Belegschaft. Die neueste Version von ImmiSMART bietet eine unübertroffene Reihe von Funktionen, die neue Datenquellen, KI und Automatisierung nutzen. Das Ergebnis ist ein verbessertes Kundenerlebnis für jeden einzelnen Nutzer."Die neuen Funktionen und Möglichkeiten von ImmiSMART sind einzigartig in der Branche und unterstreichen unsere Leidenschaft für die Nutzung von Technologie, um ein außergewöhnliches Erlebnis für den Arbeitnehmer und eine vollständig konforme Lösung für den Arbeitgeber zu bieten", sagte Aravind Venkateswaran, CIO von CIBT.ImmiSMART bietet definitive, sofortige Bewertungen, mit denen festgestellt werden kann, ob ein Mitarbeiter vor der Reise ein Visum, eine Arbeitsgenehmigung oder eine andere Art von Dokument benötigt. Dies spart den Reisenden Zeit und senkt die Ausgaben für Geschäftsreisen, da die Anzahl der Offline-Konsultationen mit einem Berater erheblich reduziert wird.ImmiSMART-Bewertungen bestätigen auch die Durchführbarkeit von Reisen zu bestimmten Terminen und schlagen bei Bedarf alternative Reisedaten vor. Aktuelle Informationen über die Gesundheits- und Einreisebestimmungen, einschließlich etwaiger COVID-19-Beschränkungen, werden mit der Beurteilung vorgelegt.ImmiSMART wurde vor kurzem von den Business Travel Awards Europe zum Finalisten für Technologie-Innovation 2022 ernannt.Technologiegestützte und personalisierte Kundenerlebnisse sind das entscheidende Unterscheidungsmerkmal in der digitalen Wirtschaft von heute. Das CIBT investiert weiterhin in Lösungen, die Daten zusammenführen und so in Echtzeit klare Anleitungen und Anweisungen geben.Über CIBTCIBT, ein weltweit führender Anbieter von Mobilitätsdienstleistungen, bietet eine umfassende Palette von Dienstleistungen unter zwei Hauptmarken an: Newland Chase, das sich auf globale Einwanderungsstrategien und Beratungsdienste für Unternehmen weltweit konzentriert, und CIBTvisas, der Marktführer bei Visadienstleistungen für Geschäftsreisen und Privatkunden. Mit über 70 Niederlassungen in 25 Ländern erbringt CIBT Dienstleistungen für 75% der Fortune-500-Unternehmen .Besuchen Sie corporate.cibt.com für weitere Informationen, und folgen Sie CIBT auf LinkedIn, Facebookund Instagram.Video https://mma.prnewswire.com/media/1842349/ImmiSMART_suite_of_technology.mp4Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1740635/CIBT_Logo.jpgPressekontakt:Andrew Lewis,CIBT,Andrew.Lewis@cibt.comOriginal-Content von: CIBT, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/163903/5253993