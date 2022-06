Investition von über 30 Mio Dollar in ein 16'000 Quadratmeter grosses Kompetenzzentrum für Elektromobilität.Zürich - ABB?E-mobility hat heute in Valdarno in der Toskana ihren bisher grössten Produktionsstandort für Gleichstrom-Schnellladestationen eröffnet. Im Werk wird das gesamte ABB-Portfolio an Gleichstrom-Ladestationen hergestellt und dadurch die Elektrifizierung des gesamten Verkehrssektors unterstützt. ABB?E-mobility hat bisher mehr als 680'000 Ladestationen in mehr als 85?Märkten verkauft.

