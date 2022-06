Ein Artikel von Sebastian Berg, Vorstand der Buhr & Team AG für mehr Unternehmenserfolg In dieser Serie stellt Buhr & Team zusammen mit Experten die "New Ways of Learning" und damit verbundene Vertriebsthemen der Branche vor. Der beste Weg, Menschen für Menschen zu trainieren, besteht darin, diese Menschen auch im Präsenztraining mit anderen Menschen zu entwickeln. Oder? Diese Annahme entwickelte sich aus der Sichtweise, dass Vertriebsmitarbeiter vor allem Praktiker sind, deren Arbeitsergebnisse ...

Den vollständigen Artikel lesen ...