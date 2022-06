Eigentlich lief es heute richtig gut im DAX. Doch der deutsche Leitindex hat in den vergangenen Stunden mehr als 1 Prozent seines Tagesgewinns abgegeben und liegt zum US-Handelsbeginn nur noch rund 0,3 Prozent im Plus. Dabei waren doch auch die US-Futures gestern noch mehr als 1 Prozent im Plus. Was ist passiert?Grund dürfte die anstehende Börseneröffnung in den USA nach einem feiertagsbedingt verlängerten Wochenende sein. Die zunächst steil nach oben weisenden Signale für einen positiven Handelsstart ...

Den vollständigen Artikel lesen ...