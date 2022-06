Es bleibt sehr volatil! Gestern noch sah alles danach aus, als würden die großen US-Indizes Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq 100 den heutigen Handel mehr als 1 Prozent im Plus beginnen. Kurz vor Handelsbeginn schmolzen die erwarteten Kursgewinne deutlich. Doch in der ersten halben Stunde dominieren tatsächlich deutlich die Bullen.Der Nasdaq 100 liegt zunächst rund 2,3 Prozent im Plus. Der S&P 500 2,1 Prozent. Der Dow Jones 1,5 Prozent.Mehr in Kürze ...

Den vollständigen Artikel lesen ...