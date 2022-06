Die Worte von Goldman Sachs haben Gewicht an der Börse. Und so ist die Aktie von Varta nach einer Kaufempfehlung der Goldman-Analysten am Montag bis auf über 90 Euro gestiegen. Aber es ist noch weitaus mehr drin, das Kursziel der "Goldmänner" von 102 Euro könnte relativ zügig erreicht werden. Und dann geht es bei Varta eigentlich erst so richtig los.Holt VW Tesla ein?Tesla fährt der Konkurrenz bei Elektroautos weiter davon. Die Marktanteile bleiben hoch, der Abstand zu den Wettbewerbern wird eher ...

Den vollständigen Artikel lesen ...