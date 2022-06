Der Leitindex der New Yorker Börse steigt im frühen Handel um 1,7 Prozent auf 30'394 Zähler.New York - Nach dem Feiertag am Montag ist der US-Aktienmarkt mit einer Erholung in die verkürzte Woche gestartet. Der Dow Jones Industrial eroberte im frühen Handel die runde Marke von 30'000 Punkten zurück und stieg zuletzt um 1,7 Prozent auf 30'394 Zähler. Der marktbreite S&P 500 gewann 2,3 Prozent auf 3758 Punkte. Der technologiewertelastige Nasdaq 100 legte um 2,6 Prozent auf 11'564 Punkte zu.

