FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
ELEMENT79 GOLD CORP. 7YS CA28619A1012
AB/FROM ONWARDS 21.06.2022 16:02 CET
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ELEMENT79 GOLD CORP. 7YS CA28619A1012
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