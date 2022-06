Kurzfristig orientierte Anleger haben die heutige Rally an der Wall Street richtig vorhergesehen und nehmen nun wieder erste Gewinne mit. Auch weil sie dem Braten von steigenden Kursen in New York nicht wirklich trauen, wie ihnen viele positive Handelseröffnungen mit anschließenden Kursverlusten in den vergangenen Wochen schmerzhaft bestätigt haben. Noch erlebt die Wall Street einen kräftigen Short Squeeze, ausgehend von der technisch viel beachteten 200-Wochen-Linie im S&P 500. Hier entlädt sich ...

