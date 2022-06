J.P. Morgan bietet das Engagement in Unternehmen, die an der Bekämpfung des Klimawandels mitarbeiten. 21. Juni 2022. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Seit Dienstag ist ein neuer Active-Exchange Traded Fund von J.P. Morgan Asset Management auf Xetra und über den Handelsplatz Börse Frankfurt handelbar. Der JPM Climate Change Solutions UCITS ETF - USD (acc) investiert in Unternehmen, die sich erheblich für die Entwicklung von Lösungen zum Klimawandel engagieren, ohne dabei Nachhaltigkeitsziele zu vernachlässigen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...