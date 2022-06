Erneute Massnahmen zur Eindämmung der Pandemie stehen laut der Gesundheitsdirektorenkonferenz aber nicht zur Debatte.Bern - In der Schweiz und in Liechtenstein sind am Dienstag innerhalb einer Woche 24'704 neue Coronavirus-Ansteckungen gemeldet worden. Erneute Massnahmen zur Eindämmung der Pandemie stehen laut der Gesundheitsdirektorenkonferenz aber nicht zur Debatte. Die Sommerwelle ist in Gang, wie die neusten Zahlen des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) zeigten. So sind innerhalb einer Woche nicht nur die...

