Ein Kursanstieg um rund 9 % auf 9,00 $ ist das Ergebnis, nachdem die Bank of America den Spezialisten für künstliche Intelligenz heute mit einem Kursziel von 13 $ versehen hat. Die Wichtigkeit des Geschäfts belegen die BofA-Analysten mit dem Hinweis, Daten seien die Munition dieser Zeit ("the new bullets"). Der Börsenwert des Unternehmens mit Sitz in Denver, Colorado, beträgt aktuell 14,8 Mrd. $: 9-facher Umsatz der vergangenen 12 Monate ("trailing revenue"). Legt man die Erwartungen zum Geschäftsjahr 2024 zugrunde, gilt immer noch ein KUV 4,5 in Verbindung mit KGV 24,9. Die PLTR-Aktie stand schon im Januar 2021 am Allzeithoch: 45,00 $. Zuvor war sie Ende September 2020 bei 10,00 $ gestartet und dann krass hochgetrieben worden. Die 29,29 $ vom 12. September sind der markanteste Punkt der Talfahrt. Spätestens ab dann galt für PALANTIR als prominenter & umstrittener Bestandteil der Tech-Aktien-Blase: Luftablassen! Am 8. Mai war mit 6,44 $ der bisher tiefste Punkt erreicht. Aktuell steht der Wert genau 80 % unter Allzeithoch; die Charttechnik zeigt noch kein Ende des Abwärtstrends an. Eine ausgeprägte Bodenbildung, vor einer möglichen Rückkehr an die genannten 13 $, wäre ein Zeichen für gesunde Skepsis im Markt. Helmut Gellermann, Bernecker Redaktion Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf.

