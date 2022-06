Der DAX befindet sich nach den starken Kursverlusten, in der Gegenbewegung.Der DAX befindet sich nach den starken Kursverlusten, in der Gegenbewegung. Unter 13000 gibt es neue Tiefs, bis dahin wird der DAX in seiner gewohnten Art und Weise alle abschütteln. Charts: DAX-Tageschart, DAX-Wochenchart, DOW-Wochenchart. Weitere Aktienanalysen von mir: https://www.youtube.com/channel/UClDeIjugHWPOMNQ_0R0AoXw

Den vollständigen Artikel lesen ...