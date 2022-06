Acht Monate nach dem Start des ersten US-amerikanischen Bitcoin-Futures-ETF hat BITO-Herausgeber Proshares am Dienstag den ersten Short-Bitcoin-ETF auf den Markt gebracht. Unter dem Ticker BITI wird der ETF "Proshares Short Bitcoin Strategy" an der New Yorker Börse gehandelt. Der gibt Anlegern die Möglichkeit, von Kursrückgängen der Kryptowährung zu profitieren - also auf den Crash zu wetten. Der Fonds hat eine Kostenquote von 0,95 Prozent. Proshares bietet Produkte für Bullen ...

