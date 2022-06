Der italienische Hersteller Fabiani Yacht bringt mit der Wedgeline Hybrid 77 eine Luxusjacht, die auch per Elektroantrieb über die Weltmeere schippern kann. Damit man zum Nachladen nicht in den nächsten Hafen muss, hat das Boot einen Solarpark an Bord. Damit könnten Bootsfans, die es sich leisten können, künftig umweltfreundlich über die Weltmeere schippern: Die Luxusjacht Wedgeline Hybrid 77 des italienischen Herstellers Fabiani Yacht kommt nämlich mit einem integrierten Solarpark an Bord, dessen Solarpaneele sich auf Knopfdruck öffnen und schließen lassen. Dank einer Fläche von insgesamt 110 Quadratmetern könnte die Solaranlage einen ...

