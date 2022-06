Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx50 schliesst mit einem Plus von 0,70 Prozent auf 3494,00 Punkte.Paris / London - Nach den Stabilisierungsansätzen der vergangenen zwei Handelstage haben Europas wichtigste Aktienmärkte am Dienstag ihre leichte Erholung fortgesetzt. Allerdings kam es ab Mittag bereits zu ersten Gewinnmitnahmen von kurzfristig orientierten Anlegern, sodass rund die Hälfte der Vormittagsgewinne wieder verdampfte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx50 schloss mit einem Plus von 0...

