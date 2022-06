Prodapt, ein führender weltweit tätiger Anbieter von Beratung, Technologie und verwalteten Dienstleistungen für die Connectedness-Branche, hat bekanntgegeben, dass Rajeev Butani dem Vorstand beigetreten ist.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220617005229/de/

Rajeev Butani Joins Prodapt's Board of Directors (Photo: Business Wire)

Rajeev Butani ist CEO und Vorstandsmitglied von HeadSpin, einer Entwicklerplattform, die es Unternehmen ermöglicht, ihre digitalen Optionen zu verbessern. Vor seiner Zeit bei HeadSpin war Rajeev Senior Managing Director und Group Technology Officer der globalen Betriebsgruppe Kommunikation, Medien und Technologie von Accenture.

Rajeev war ferner Mitglied des globalen Führungsausschusses von Accenture. Er war Gründungsmitglied der Advanced Technology Centers von Accenture und leitete den in der Bay Area ansässigen Geschäftsbereich Software und Plattformen des Unternehmens.

"Wir freuen uns sehr, dass wir Rajeev im Vorstand von Prodapt begrüßen dürfen", sagte Vedant Jhaver, der Vorstandsvorsitzende und CEO von Prodapt. "Rajeev ist eine erfahrene Führungskraft mit umfassendem Verständnis vernetzter Plattformen und Programme. Wir freuen uns sehr, dass wir seine Expertise nutzen können, um unsere expandierenden Tätigkeiten in diesem Bereich zu beschleunigen", sagte er weiter.

"Prodapt fokussiert sich ausschließlich auf die Vertikale Connectedness und ist damit zu einem entscheidenden Partner geworden, der Technologien und Innovationen der nächsten Generation für die führenden Telekommunikationsdienstleister der Welt ermöglicht. Es ist spannend zu sehen, wie Prodapt den gleichen Fokus und das gleiche Engagement in vernetzten Plattformen und der Softwarebranche einbringt. Ich freue mich, dass ich Teil des Vorstands von Prodapt bin, und freue mich auf die Zusammenarbeit mit Vedant, Harsha und dem Prodapt-Team bei dieser Arbeit", sagte Rajeev Butani über seine Aufnahme in den Vorstand von Prodapt.

"Rajeev kann auf eine beispiellose Erfolgsgeschichte bei der Leitung von Unternehmen und beim Vorantreiben führender Innovationen der Edge-Technologie verweisen. Ich freue mich sehr auf eine enge Zusammenarbeit mit Rajeev bei der Entwicklung und Umsetzung unserer Wachstumsstrategie", sagte Harsha Kumar, der Präsident von Prodapt.

Über Prodapt

Prodapt fokussiert sich ausschließlich auf die Vertikale Connectedness. Prodapt arbeitet mit den führenden Kreativen unserer hypervernetzten Welt zusammen. Zu den Kunden von Prodapt gehören Telekommunikationsbetreiber, Digital-/Multi-Service-Provider (D/MSP) sowie Technologie- und digitale Plattformunternehmen im Bereich Connectedness.

Prodapt entwickelt, integriert und betreibt Lösungen, die Technologien und Innovationen der nächsten Generation ermöglichen. Prodapt arbeitet mit weltweit führenden Unternehmen wie Google, Facebook, Amazon, Microsoft, AT&T, Verizon, CenturyLink, Adtran, Vodafone, Liberty Global, Windstream, Virgin Media, Rogers, Deutsche Telekom und vielen anderen zusammen. Dank der Kunden von Prodapt können heute mehr als eine Milliarde Menschen und fünf Milliarden Geräte miteinander in Verbindung bleiben.

Prodapt hat Niederlassungen in Nordamerika, Europa, Lateinamerika, Indien und Afrika. Es ist Teil des 120 Jahre alten Unternehmenskonglomerats The Jhaver Group, das über 22.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an mehr als 64 Standorten weltweit beschäftigt.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220617005229/de/

Contacts:

Ansprechpartnerin für Medienvertreter:

Manian Sivaramakrishnan

Leiter Marketing, Prodapt

maniannagasubra.s@prodapt.com