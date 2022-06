Darüber hinaus erweitert Integra sein Portfolio an 100V-HF-GaN-Produkten mit 7 neuen Produkteinführungen

Integra, ein führender Anbieter von innovativen Lösungen im Bereich der Hochfrequenz- und Mikrowellenleistung, die dazu beitragen, die Welt sicherer und vernetzter zu machen, teilte heute mit, dass es mit der Auslieferung seiner bahnbrechenden 100V-HF-GaN-Technologie an US- und europäische Kunden gestartet ist. Tom Kole, der Vice President of Sales and Marketing von Integra, sagte: "In Kooperation mit unseren Kunden halfen unsere Systemingenieure bei der Entwicklung neuer Radararchitekturen, die die Vorteile unserer 100V-HF-GaN-Technologie der dritten Generation voll ausnutzen. Es ist spannend zu sehen, wie die 100V-HF-GaN-Produkte von Integra in die Produktion bei Kunden übergehen, da dies eine weitere Branchenneuheit darstellt."

Zudem kündigte Integra die Erweiterung seines 100V-HF-GaN-Produktportfolios mit der Einführung von 7 neuen Produkten für die Marktsegmente Avionik, gerichtete Energie, elektronische Kriegsführung, Radar und Wissenschaft mit Leistungen von bis zu 5 kW in einem einzigen Transistor an. In diesen Produkten kommt die 100V-HF-GaN-Technologie von Integra zum Einsatz, die so optimiert ist, dass sie die höchste Leistung und Effizienz in einem einzigen Transistor liefert und zugleich zuverlässige Sperrschichttemperaturen beibehält. Diese Produkte bieten in Kombination mit den thermisch verbesserten Patenten und dem Transistor-Design-Know-how von Integra einen zuverlässigen Betrieb mit einer MTTF von 107 Stunden. Suja Ramnath, President und CEO von Integra, sagte: "Integra hat ein Jahrzehnt mit der Innovation, Ausreifung und Kommerzialisierung unserer bahnbrechenden 100V-HF-GaN-Technologie verbracht. Diese 3. Generation von 100V-HF-GaN stützt sich auf unsere 25-jährige Tradition der Halbleiterinnovation und baut unsere technische und Marktführerschaft weiter aus."

Integras Partner Teledyne e2v HiRel bietet außerdem hochzuverlässige Optionen für alle 100V-HF-GaN-Leistungsbauelemente und Paletten von Integra an, die auf den Verteidigungsmarkt ausgerichtet sind. Brad Little, Vice President und General Manager von Teledyne e2v HiRel, sagte: "Unsere Kunden aus der Raumfahrt können von den 100V-HF-GaN-Produkten von Integra in Kombination mit dem Fachwissen und der langjährigen Erfahrung von Teledyne bei der Lieferung von HF-Komponenten für die Raumfahrt profitieren. Dank dieser innovativen Produkte können Raumfahrtingenieure hochmoderne Leistungsbauelemente in ihre Anwendungen einbauen."

Neue eingeführte 100V-HF-GaN-Bauteile:

Teilenummer Beschreibung Markt IGW4000 100 V, Ultra-Breitband-Multi-Chip-Modul Elektronische Kampfführung IGN1012S2500 L-Band-Transistor für gerichtete Energie mit 100 V, 2,5 kW Gerichtete Energie IGN1030S3100 L-Band-Avionik-Transistor mit 75 V, 3,1 kW Avionik IGN1030S3600 L-Band-Avionik-Transistor mit 100 V, 3,6 kW Avionik IGN1313S3600 Wissenschaftlicher Transistor mit 100 V, 3,6 kW, 1,3 GHz Wissenschaftlich IGN1214M3200 L-Band-Radar-Transistor mit 75 V, 3,2 kW 1,2-1,4 GHz L-Band-Radar IGN2729M1500 S-Band-Radar-Transistor mit 100 V, 1,5 kW 2,7-2,9 GHz S-Band-Radar

