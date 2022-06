Yibin und Chengdu, China (ots/PRNewswire) -Die 2022 World EV & ES Battery Conference, die von der Volksregierung der Provinz Sichuan und dem Ministerium für Industrie und Informationstechnologie gesponsert wird, findet vom 21. bis 23. Juli in der Stadt Yibin in der südwestchinesischen Provinz Sichuan statt.Die Veranstaltung gilt als die weltweit erste Veranstaltung der Energiebatteriebranche in China. Auf der Messe werden die neuesten Errungenschaften im Bereich der hochmodernen Batterietechnologie und des umweltfreundlichen und kohlenstoffarmen Reisens umfassend vorgestellt.Die Veranstaltung umfasst eine Eröffnungszeremonie, ein Hauptforum, eine Besichtigungstour, eine Unternehmernacht, eine Konferenz zur Investitionsförderung, Unterforen, eine Ausstellung und einen Wettbewerb für Innovation und Unternehmertum.Mehr als 800 Gäste werden in Yibin erwartet, darunter ausländische Gäste aus führenden Ländern oder Regionen der Energiebatteriebranche, Leiter internationaler Organisationen, Leiter einschlägiger Ministerien und Kommissionen, Leiter bekannter in- und ausländischer Industrieorganisationen, Akademiker der Chinesischen Akademie der Wissenschaften und der Chinesischen Akademie für Ingenieurwesen sowie Führungskräfte führender Unternehmen für neue Energiefahrzeuge und Energiebatterien.Auf der Konferenz werden vor allem die Politik, die Vorschriften und die Industriestandardsysteme im Zusammenhang mit der Energiebatterieindustrie erörtert und neue Trends in der Energiebatterietechnologie untersucht. Experten auf dem Gebiet der Energiebatterien werden über zukunftsweisende Themen der Branche diskutieren.Außerdem wird eine Ausstellung stattfinden, auf der die neuesten Errungenschaften in den Bereichen modernste Batterietechnologie und umweltfreundliches und kohlenstoffarmes Reisen vorgestellt werden, darunter Energiebatterien und -materialien, neue Energiefahrzeuge und -teile, Produkte für Energiebatterieanwendungen sowie Lade- und Austauschgeräte.Die Organisatoren laden die Gäste ein, die Stadt der Energiebatterieindustrie, das Innovationszentrum der Energiebatterieindustrie und die Universitätsstadt Yibin zu besuchen.Sichuan ist ein Schlüsselstandort für die Entwicklung der chinesischen Energiebatterieindustrie und hat ein Muster für eine koordinierte Entwicklung zwischen mehreren Städten in der Provinz gebildet, wobei Yibin die führende Rolle spielt.In Yibin werden derzeit sechs große Batteriezellenprojekte mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von 64 Mrd. Yuan (9,58 Mrd. $) durchgeführt, sagte Liao Wenbin, Bürgermeister von Yibin. Der jährliche Produktionswert dieser Projekte wird bei voller Auslastung auf mehr als 171 Milliarden Yuan geschätzt.Die Stadt hat auch 56 Projekte zur Unterstützung von Strombatterien mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von 66,8 Milliarden Yuan angezogen, um den Bedarf der Strombatterieunternehmen zu decken.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1844175/image_1.jpgPressekontakt:Yumei Guo,940967929@qq.com,+86-19130686059Original-Content von: Sichuan Provincial People's Government, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/163914/5254202