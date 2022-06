Nachdem der DAX den Ausbruch aus dem Abwärtstrend nicht veredeln konnte, rutschte er auch in die Unterstützungszone. Die Gefahr, dass der Tiefstwert vom März erneut getestet wird, wurde zuletzt zunächst gebannt. Allerdin DAX - Ein kleines Plus macht noch keine Trendwende Nachdem der DAX den Ausbruch aus dem Abwärtstrend nicht veredeln konnte, rutschte er auch in die Unterstützungszone. Die Gefahr, ...

