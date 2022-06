DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

GASVERSORGUNG - Die Bundesregierung bereitet die Ausrufung der Alarmstufe des nationalen Notfallplans Gas innerhalb weniger Tage vor. Das erfuhr die Zeitung Welt aus Kreisen der Energiewirtschaft. Diese zweite Stufe der Notverordnung könnte Erdgas für alle Verbraucher unmittelbar und erheblich verteuern. Die Regierung reagiere damit auf geringere russische Gaslieferungen seit vergangener Woche. Nach Informationen der Zeitung hat der Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK), Patrick Graichen, die Energiewirtschaft am Montag auf den bevorstehenden Schritt vorbereitet. (Welt)

GASVERSORGUNG - Die energieintensiven Unternehmen in Deutschland sehen wenig Spielraum, ihren Gasverbrauch in den kommenden Monaten deutlich zu senken. Das zeigt eine Umfrage des Handelsblatts in mehreren Branchen. Danach haben die Firmen technisch schnell umsetzbare Möglichkeiten, um den Energieverbrauch zu drücken, längst umgesetzt. Weitere große Einsparungen wären nur erreichbar, wenn die Produktion gedrosselt würde, heißt es bei den Unternehmen. (Handelsblatt)

AKW-LAUFZEITVERLÄNGERUNG - Die energiepolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion, Nina Scheer, hat Forderungen nach einem Weiterbetrieb der noch verbliebenen drei Atomkraftwerke in Deutschland zurückgewiesen. "Atomenergie ist die teuerste Form der Energiegewinnung, eine Hochrisikotechnologie, schwer regelbar und deswegen schlecht mit einem wachsenden Anteil erneuerbarer Energien vereinbar, den wir dringend brauchen", sagte Scheer dem Handelsblatt. Bis heute gebe es zudem kein Endlager für hochradioaktiven Atommüll. "Es war, ist und bleibt richtig, dieses gefährliche und teure Kapitel der Energiegewinnung in Deutschland abzuschließen, das auch nach dem Ausstieg noch viele nachfolgende Generationen belasten wird." (Handelsblatt)

