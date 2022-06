Berlin (ots) -POLYAS bietet nun die Durchführung von Online-Wahlen im Self-Service mit bis zu 25 Wahlberechtigten kostenlos an. Als Pionier im Bereich Software für Online-Wahlen hat POLYAS die Vision eine faire und nachhaltige Welt zu erschaffen.In Zeiten von Pandemien, Rückgang von Partizipationsprojekten, Mitgliederschwund und anderen Belastungen, ist es wichtig, dass Demokratie und Mitbestimmung nicht verloren gehen. POLYAS setzt damit ein wichtiges Zeichen.Kostenfreie POLYAS Online-Wahl für gelebte digitale DemokratieMit der rechtssicheren Online-Wahl im revolutionären Self-Service kommt POLYAS der Verwirklichung seiner Vision einen Schritt näher. Dadurch wird die digitale Demokratie für alle Zielgruppen gestärkt. POLYAS bietet eine Best-in-Class-Lösung für rechtssichere Wahlen an.Parteien (https://www.polyas.de/parteien), Vereine (https://www.polyas.de/vereine), Universitäten (https://www.polyas.de/hochschulen), Unternehmen (https://www.polyas.de/unternehmen) und Kirchen (https://www.polyas.de/kirchen), mit Millionen Wähler:innen, führen bereits seit 26 Jahren rechtssichere Online-Wahlen mit POLYAS durch. Mit der kostenlosen Online-Wahl wird POLYAS nun auch noch die Mitbestimmung in Schulen, Verbänden und Hilfsorganisationen stärken, unabhängig davon, wie viel Budget ihnen für ihre Wahl zur Verfügung steht. Aufgrund der Nutzer:innenfreundlichkeit des Self-Services, kann die Wahl vollkommen eigenständig durchgeführt werden.Wahlleiter:innen bekommen E-Mail-Support sowie wertvolle Hinweise auf der POLYAS-Community-Seite (https://community.polyas.com/deutsch). Hier werden alle wichtigen Schritte zur Einrichtung der Online-Wahl erklärt. Mit Hilfe von Erklärvideos und Anleitungen, können so Online-Wahlen einfach und schnell im POLYAS Online-Wahlmanager erstellt werden. Alle weiteren Tipps erhalten Sie auf der POLYAS Website. (https://www.polyas.de)"Mitbestimmung ist wichtig, insbesondere in schwierigen Zeiten. Deshalb bieten wir ab sofort die Online-Wahl mit bis zu 25 Wahlberechtigten kostenlos an und erleichtern gerade kleineren Organisationen den Weg in die digitale Mitbestimmung. Als Pionier setzen wir damit weiter konsequent unsere Unternehmensvision um."- Jan Wegner, Head of Product und Geschäftsführer POLYASAlle weiteren Informationen und die Rahmenbedingungen zur kostenlosen Online-Wahl erhalten Sie hier. (http://www.polyas.de/online-wahl/kostenlose-online-abstimmung)Pressekontakt:presse@polyas.dePOLYAS GmbHBoxhagener Straße 1810245 BerlinOriginal-Content von: POLYAS GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/163907/5254215