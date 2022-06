The following instruments on XETRA do have their last trading day on 22.06.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 22.06.2022ISIN NameCH0245865842 ACCOR 14/22DE000A2E4P48 IKB DT.IND.BK.MTN 17/22DE000A2E4P14 IKB DT.IND.BK.MTN 17/22DE000DZ9U873 DZ BANK IS.A28 VARXS1551932046 IMMOFINANZ 17/24 CVUS302154CX52 EX.IMP.BK.K. 19/22 FLRMTNDE000DK0JTT3 DEKA HPF MTN R2103XS1635993097 ICBC (HK) 17/22 FLR MTNCA918423AU81 VW CRED.CAN. 19/22XS2016768439 GREENL.G.I. 19/22 MTNXS0798504030 WILLOW NO.2 12/22MTN REGSXS1823595647 HSBC HLDGS 18/23 FLRXS1840614736 BAYER CAP.CORP. 18/22 FLRUS88579YAF88 3M CO. 12/22DE000BLB2S39 BAY.LDSBK.IS.14/22 VARXS0798790027 TELENOR ASA 12/22 MTNUS02665WCX74 AM.HONDA FIN 19/22 FLRUS02665WCY57 AM.HONDA FIN 19/22 MTNUS87165BAQ68 SYNCHRONY F. 19/22US65412AEK43 NIGERIA, BUND. 17/22XS0307792159 OEBB INFRAST 07/22 MTNDE000HLB0QT1 LB.HESS.-THR.IS0512B/019DE000DK0ERB6 DEKA IHS SERIE 7432DE000LB0SYY5 LBBW MULTIWANDLER IHS 23DE000LB0VPR1 LBBW HPF 13/23 MTNDE000LB0VQ54 LBBW HPF 13/23 MTNDE000NRW0FH0 LAND NRW SCH.R.1314 VARXS0792911298 IOI INV.L BERHAD 12/22XS0794823152 HLP FINANCE 12/22 MTNXS0795877454 DT. POST FIN. 12/22 MTN