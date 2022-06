The following instruments on XETRA do have their first trading 22.06.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 22.06.2022Aktien1 BG1100099065 Balkan and Sea Properties REIT2 BG1100051983 Rodna Zemya Holding AD3 CA67059R1091 NurExone Biologic Ltd.4 CA98561L1085 Yellow Stem Tech Inc.Anleihen1 XS1713464953 Eagle Intermediate Global Holding B.V./Ruyi US Finance LLC2 FR001400ASK0 Téléperformance SE3 CH1191066245 Asian Development Bank (ADB)4 DE000BLB6JP7 Bayerische Landesbank5 FR001400B9U1 Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A.6 CH0353945394 gategroup Finance [Luxembourg] S.A.7 XS2488807244 Kookmin Bank8 CH1189217826 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken9 XS2495087137 Rentokil Initial PLC10 XS2495966637 Van Lanschot Kempen N.V.11 DE000HLB75N0 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale12 DE000HLB75P5 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale13 DE000HLB74N3 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale