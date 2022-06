Runecast Solutions Ltd. freut sich bekannt geben zu können, dass die erfolgreiche Partnerschaft mit der deutschen Prianto GmbH maßgeblichen Anteil an der Entscheidung hatte, nun zu 100 in den Channel zu gehen.

Nachdem Runecast im September 2019 seine Partnerschaft mit Prianto bekannt gegeben hatte, wurde Prianto für Wachstumschancen und Marktexpansion mit dem "Strategic Alliance Award 2019" des Runecast Partner Network ausgezeichnet und erzielte für den geschäftlichen Erfolg und das Engagement in den Jahren 2020 und 2021 zweimal den Runecast-Award "Distributor of the Year".

"Unsere Partnerschaft mit Prianto hat sich für beide Seiten als kluge Geschäftsentscheidung erwiesen, denn in den letzten Jahren konnten wir unsere Geschäfte gemeinsam ausbauen, insbesondere auf dem deutschen Markt", sagt Stan Markov, CEO und Mitbegründer von Runecast.

Im Jahr 2020 erhielt Runecast ein US-Patent und wurde daraufhin zum EIT Digital Challenge Finalist für "anspruchsvolle, schwer zu reproduzierende digitale Technologien, die die digitale Transformation vorantreiben" ernannt. Runecast wurde außerdem von Gartner als "Cool Vendor" ausgezeichnet und gewann die Computing's SME Awards für "Best Place to Work in Digital" und "Cloud Security Product of the Year".

2021 wurde der Funktionsumfang von Runecast um Einblicke auf Windows- und Linux-Betriebssystemebene ergänzt zusätzlich zu den bisherigen proaktiven Informationen für Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Kubernetes und VMware.

Im Frühjahr 2022 wurde Runecast in den Kategorien Security Risk Analysis, Cloud Workload Protection Platforms (CWPP), Vulnerability Scanner, Cloud Compliance und Cloud Security der G2 Grid-Reports als "High Performer" eingestuft.

DACH-Kunden loben Runecast für seine Effizienz und Leistung

Michael Szczuka, leitender Ingenieur beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR), sagte in einem Fallstudien-Interview: "Wir verwenden den Runecast Analyzer hauptsächlich als Lösung, um uns vor möglichen Problemen mit neuen Versionen oder Updates zu warnen, bevor sie sich als echte Probleme manifestieren. Dadurch erhöht der Runecast Analyzer die Stabilität und Leistung unserer Arbeitsumgebung."

Laut Jan Petrischkeit, Netzwerk- und Systemadministrator der Hochschule Stralsund, ermöglichte Runecast auch eine radikale Effizienzsteigerung für das IT-Team der Hochschule. So konnten unkalkulierbare Kosten eingespart werden sowohl in Bezug auf die Arbeitsstunden, die zuvor für die reaktive Fehlerbehebung aufgewendet wurden, als auch bei der Vermeidung potenzieller Reputationsschäden im Falle eines Serviceausfalls.

Die Schweizer Flugsicherung Skyguide nutzt Runecast, um geschäftskritischen IT-Support für 1,2 Millionen Flüge pro Jahr bereitzustellen. Laut IT-Systemingenieur Thierry Monney entschied man sich für Runecast, weil es die einzige Lösung für eine effektive, proaktive Problemvermeidung in einer geschäftskritischen VMware-Infrastruktur ist".

"Durch unsere enge Zusammenarbeit mit Runecast haben unsere Partner das Glück, ihren Kunden einen noch größeren Wert bieten zu können", sagt William Geens, Geschäftsführer von Prianto. "In seiner Fähigkeit, CISOs und CIOs auf dem Weg zur Sicherheitskonformität und vollständigen betrieblichen Transparenz ihrer Umgebungen zu unterstützen, ist Runecast nach wie vor unübertroffen."

Unternehmen, die Runecast verwenden, profitieren von automatisierten Audits und Berichten zu Best Practices der jeweiligen Plattformanbieter sowie Sicherheits-Compliance-Benchmarks für BSI IT-Grundschutz, CIS, Cyber Essentials, DISA-STIG, GDPR, HIPAA, ISO 27001, NIST, PCI DSS und anderen. Es umfasst eine enorme Bandbreite an KB-Artikeln von VMware, eine Best-Practice-Datenbank von AWS, Azure und Kubernetes sowie Audits für SAP HANA und Pure Storage auf VMware und vSphere auf Nutanix. Selbst komplexe Cloud-Umgebungen können per Mausklick gescannt werden wobei ein Bericht über kritische Probleme erstellt wird, die innerhalb von Minuten behoben werden können.

Herr Markov fährt fort: "Runecast ist besonders erfolgreich in stark regulierten Branchen wie dem Finanz- und Bankwesen, der Regierung, der Verteidigung, dem öffentlichen Sektor, dem Gesundheitswesen und der Versicherung. Der Hauptvorteil für CISOs, CIOs und ihre Teams besteht darin, dass sie über eine einzige Plattform Einblick in komplexe IT-Umgebungen haben, um die Einhaltung von Sicherheitsvorschriften, die betriebliche Stabilität und die Betriebszeit zu gewährleisten."

Ein Blick in die Zukunft

Runecast möchte den Herausforderungen, denen sich Unternehmen in einer schnelllebigen und sich rasch verändernden IT-Umgebung stellen müssen, immer einen Schritt voraus sein.

Diese Zukunftsvision gipfelt gelegentlich in der Formulierung "Runecast für alles", da sich die Fähigkeiten der Plattform in den letzten Jahren schnell weiterentwickelt haben was zum großen Teil auf das Feedback von Kunden und Partnern zurückzuführen ist.

Das Runecast DACH-Team unter der Leitung von Tobias Pfoehler, Director of DACH Channel Sales, sowie Mario Nunez Onate und Vural Aybar hat sich zum Ziel gesetzt, Unternehmen die Gewissheit zu geben, dass sie ihre IT-Umgebung zukunftssicher gestalten.

CISOs, CIOs, Sicherheits- und Betriebsteams in Deutschland können sich an die Prianto GmbH wenden oder einen Termin mit dem Runecast DACH-Team vereinbaren, um eine kostenlose Schwachstellenanalyse zu erhalten.

Über Runecast

Runecast Solutions Ltd. ist ein weltweit führender Anbieter einer patentierten Lösung für IT-Sicherheits- und Betriebsteams. Zukunftsorientierte Unternehmen wie Avast, DocuSign und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) verlassen sich auf Runecast, wenn es um proaktive Risikominderung, Sicherheits-Compliance, betriebliche Effizienz und geschäftskritische Stabilität geht. Runecast mit Hauptsitz in London, Großbritannien, ist ein Gartner Cool Vendor und hat Computing-Auszeichnungen für das Cloud Security Product of the Year und Best Place to Work in Digital erhalten. Um Ihre IT-Strategie proaktiv zu gestalten, besuchen Sie www.runecast.com.

Über Prianto

Prianto wurde 2009 von William Geens und Oliver Roth gegründet und ist heute einer der führenden Distributoren für Unternehmenssoftware in Europa und Nordamerika. Das Unternehmen setzt auf absolute Channel-Treue und verkauft ausschließlich an IT-Reseller (VARs, Systemhäuser, Integratoren, Managed Service Provider etc.). Prianto bietet eine hohe Marge und innovative Softwarelösungen, die eine schnelle und fundierte Softwarelizenzierung garantieren, sowie dedizierte Go-to-Market Strategien. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.prianto.com.

