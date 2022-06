Aktuell wird das Euro/Franken-Paar mit 1,0161 bewertet nach 1,0183 am Dienstagabend.Frankfurt - Der Euro hat am Mittwoch im frühen Handel nachgegeben. Belastung kommt vom US-Dollar, der im Vergleich zu vielen anderen Währungen an Wert gewinnt. Am Morgen kostet die europäische Gemeinschaftswährung 1,0499 Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend. Auch gegenüber dem Franken hat sich der Euro abgeschwächt. Aktuell wird das Euro/Franken-Paar mit 1,0161 bewertet nach 1...

Den vollständigen Artikel lesen ...