Das Werbeunternehmen Ströer SE & Co. KGaA (ISIN: DE0007493991) wird an diesem Mittwoch seine virtuelle Hauptversammlung abhalten. Ströer will eine Dividende von 2,25 Euro pro Aktie ausschütten. Gegenüber dem Vorjahr (2 Euro) ist dies eine Erhöhung um 12,5 Prozent. Beim derzeitigen Aktienkurs von 45,55 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite damit bei 4,94 Prozent. Insgesamt wuchs der Konzernumsatz im ersten Quartal ...

