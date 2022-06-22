JPMORGAN SENKT VOESTALPINE AUF 'UNDERWEIGHT' (OW) - ZIEL 27,50 (42,50) EURBARCLAYS SENKT ZIEL FÜR BEIERSDORF AUF 108 (115) EUR - 'OVERWEIGHT'CITIGROUP SENKT ZIEL FÜR NORDEX AUF 10 (11,50) EUR - 'NEUTRAL' CITIGROUP SENKT ZIEL FÜR SYMRISE AUF 114 (126) EUR - 'NEUTRAL'CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR WACKER CHEMIE AUF 125 (120) EUR - 'SELL'GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR NORDEX AUF 13,70 (15) EUR - 'NEUTRAL'HSBC STARTET SARTORIUS MIT 'HOLD' - ZIEL 341 EUR JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR VOSSLOH AUF 32 (42) EUR - 'HOLD'JPMORGAN SENKT SALZGITTER AUF 'UNDERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 31,60 (44) EUR BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR ENEL AUF 8,50 (9,20) EUR - 'OVERWEIGHT'BERENBERG SENKT KONE AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 50 (56) EURBERENBERG SENKT MIPS AB AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 600 (1230) SEKBERNSTEIN SENKT CARREFOUR AUF ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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