Der Verkaufsdruck am deutschen Parkett hat sich seit Beginn des Monats Juni wieder deutlich erhöht. Die Bayer-Aktie hat zwar auch einen kleineren Rückschlag hinnehmen müssen, konnte sich dennoch recht gut in Szene setzen und in dieser Phase ein höheres Tief gegenüber dem Vormonat bilden.

Den vollständigen Artikel lesen ...