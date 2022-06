Feldkirchen (ots) -Der Sanitätsdienst der Bundeswehr führt vom 26. Juni bis 2. Juli 2022 eine dienstliche Veranstaltung zur Information (InfoDVag SanDstBw) in Feldkirchen durch. Sie vermittelt Führungskräften aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft einen exklusiven Einblick in die Leistungsfähigkeit und in die Aufgaben des Sanitätsdienstes der Bundeswehr. Das Aufgaben- und Fähigkeitsspektrum reicht von der Gesundheitsversorgung der Bundeswehr über die Unterstützung in der Amtshilfe, in der Pandemiebewältigung, bis hin zur Bündnis- und Landesverteidigung. Hinzu kommen die medizinische und militärische Fachausbildung sowie die einsatzvorbereitende Ausbildung.Im Mittelpunkt steht die Gesundheit der Soldatinnen und Soldaten. Diese gilt es sowohl im Inland wie auch im Ausland zu schützen, zu erhalten oder wiederherzustellen. Unabhängig von der Einsatzart besteht der höchste Anspruch, dass die Soldatinnen und Soldaten im Falle einer Erkrankung, eines Unfalls oder einer Verwundung eine medizinische Versorgung erhalten, die im Ergebnis dem fachlichen Standard in Deutschland entspricht.Die Teilnehmenden der InfoDVag SanDstBw erhalten ganz persönliche Einblicke in die soldatische Ausbildung und das Leben in der militärischen Gemeinschaft. Hierfür werden sie militärisch eingekleidet, absolvieren ein feierliches Gelöbnis und erhalten für die Dauer der Veranstaltung den zeitweiligen Rang eines Offiziers im Dienstgrad Oberleutnant.In einem abwechslungsreichen Programm mit unterschiedlichen Einsatzszenarien erleben die Teilnehmenden wie die medizinische Versorgung in der Rettungskette, beginnend bei der Erstversorgung über den Verwundetentransport, in der Praxis umgesetzt wird. Höhepunkte der Woche sind die Besichtigung des Airbus A400M für den Langstreckenintensivpatiententransport (Strategic-Aeromedical-Evacuation), sowie die Leistungsschau "Informationslehrübung Sanitätsdienst". Darüber hinaus erhalten sie einen Einblick in die vielfältigen Forschungsbereiche des Sanitätsdienstes, eine Einweisung in die aktuelle Lage der Streitkräfte und den Arbeitgeber Bundeswehr. Ein Gespräch mit Generaloberstabsarzt Dr. Ulrich Baumgärtner, dem Inspekteur des Sanitätsdienstes der Bundeswehr, gibt Gelegenheit zum gemeinsamen Informationsaustausch.Hinweis für die MedienMedienvertretende sind herzlich eingeladen, an Teilen der InfoDVag teilzunehmen.Termin: 26.06.2022 bis 02.07.2022Ort: Sanitätslehrregiment "Niederbayern" in Feldkirchen mit Besuch an weiteren sanitätsdienstlichen StandortenAdresse: Sanitätslehrregiment "Niederbayern"GäubodenkaserneMitterharthausen 5594351 FeldkirchenInteressierte Medienvertretende werden gebeten, sich mit beiliegendem Akkreditierungsformular bis, 23. Juni 2022, 13:00 Uhr unter u.a. Email-Adresse anzumelden.Kontakt: Oberstleutnant Matthias FrankFestnetz: +49 (0) 261 896 - 13300Fax: +49 (0) 261 896 - 13199Email: pizsanitaetsdienst@bundeswehr.orgDie Highlights der Woche sind:Montag, 27.06.202218:00-20:00Feierliches GelöbnisStadtplatzStadt StraubingDienstag, 28.06.202213:00 - 16:00Patrouille aufgesessen und abgesessen (z.B.: Verhalten bei Hinterhalt, Ausweichen, Durchstoßen, Absitzen und bekämpfen, Bewegungsarten in unterschiedlichem Gelände)Standortbereich Gäubodenkaserne FeldkirchenDonnerstag, 30.06.202209:00-18:00Informationslehrübung Sanitätsdienst (Leistungs- u. Fähigkeitenschau)Betrieb einer Rettungsstation und die taktische Verwundeten VersorgungGäubodenkaserneStOÜbPl METTINGFeldkirchenWir bitten um Ihr Eintreffen am Montag, den 27.06.2022, bis 18:00 Uhr auf dem Stadtplatz in Straubing.Am Dienstag, den 28.06.2022 ist der Treffpunkt die Wache der Gäubodenkaserne in Feldkirchen um 12:00 Uhr.Am Donnerstag, den 30.06.2022 bitten wir um Ihr Eintreffen an der Wache um 08:00 Uhr.Ein Zugang ist nur mit vorheriger Akkreditierung möglich.Pressekontakt:Presse- und Informationszentrum des Sanitätsdienstes der BundeswehrTelefon: 0261 896 13103pizsanitaetsdienst@bundeswehr.orgOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum des Sanitätsdienstes der Bundeswehr, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122038/5254239