Oy-Mittelberg (ots) -Für schöne und gesunde Haut bei der Nachhaltigkeit Kompromisse machen? Dazu sind immer weniger Verbraucher*innen bereit. Die neue Organic Skincare-Gesichtspflege von PRIMAVERA beweist, dass Wirksamkeit und Nachhaltigkeit kein Widerspruch sind. Die Produkte kombinieren die langjährige Erfahrung des Bio-Pioniers in den Bereichen Aromatherapie und Naturkosmetik mit innovativen Pflanzenkompositionen. Bei der Verpackung beschreitet das Unternehmen mit seinen Airless-Spendern aus Recyclingmaterial neue Wege zum Schutz von Klima und Ressourcen."Die PRIMAVERA Naturkosmetik ist unsere Liebeserklärung an uns Menschen und die Natur. Sie ist Bindeglied in einem natürlichen Kreislauf, der aus der Natur schöpft und sie dabei für die Zukunft bewahrt", so Ute Leube, Mitgründerin und -Inhaberin des Allgäuer Unternehmens.Die neue Organic Skincare-Pflegelinie umfasst 19 Produkte, die sich je nach Hautbedürfnis individuell kombinieren lassen. Alle Rezepturen enthalten naturreine, duftende Pflanzenwirkstoffe vorzugsweise aus Bio-Anbau in leichten, hochwirksamen Formulierungen. 17 der verwendeten Inhaltsstoffe werden von PRIMAVRA Bio-Anbaupartnern nachhaltig in ökologischem Landbau produziert und in Deutschland verarbeitet.Preisgekröntes Airless-SystemNicht nur der Inhalt, auch die Verpackung der neuen Pflegeprodukte erfüllt in Sachen Nachhaltigkeit höchste Ansprüche. Besonders hervorzuheben ist die neuartige Airless-Verpackung. Dieses Pumpspendersystem für Cremes und Fluids in 30 ml-Abfüllung stammt von einem Lieferanten aus der Region und hat gleich mehrere Vorteile: Anwender*innen ermöglicht sie eine größtmögliche Entleerung der Flaschen und damit eine hohe Ergiebigkeit. Außerdem schützt sie die wertvollen Inhaltsstoffe und macht sich im Reisegepäck ganz leicht. Mit einem Rezyklat-Anteil von 82 Prozent (ohne Verschluss) definieren die Behälter einen neuen Standard.Das Airless-System ist im vergangenen Jahr mit dem Gold Award des Deutschen Verpackungspreises im Bereich Nachhaltigkeit ausgezeichnet worden. PRIMAVERA zählt zu den ersten Unternehmen, die diese Verpackung für Kosmetik verwenden, die auf der Haut bleibt.Rundum nachhaltigIm Sinne des Schutzes der natürlichen Ressourcen der Erde wird bei PRIMAVERA schon lange auf Umverpackungen verzichtet, wo immer möglich. So auch bei ca. einem Drittel der Organic Skincare-Linie. Bei den Glasflaschen wurde das Gewicht deutlich verringert. Dadurch werden weniger Rohstoffe für die Produktion benötigt (u.a. Quarzsand, Natriumoxid aus Sodaasche, Kalziumoxid aus Kalkstein/Dolomit, Dolomit und Feldspat). Weil Lieferanten aus der Region beziehungsweise aus Süddeutschland bevorzugt werden, fällt beim Transport der Packmittel außerdem weniger CO2 an.Damit die verwendeten Kunststoffe möglichst verlustfrei wieder in den Kreislauf zurückgeführt werden können, unterstützt PRIMAVERA zusätzlich ein Pilotprojekt in Berlin, das ein Pfandsystem für Kosmetikverpackungen testet.So individuell wie unsere HautIn der Anwendung bietet die Organic Skincare-Gesichtspflege maximale Individualität. Alle Produkte lassen sich im Sinne von Mix & Match je nach Hautbild und auch Hautzustand verbinden, sodass sich ihre Wirkkraft ergänzt und verstärkt.Das Sortiment besteht aus drei Hauttyplinien und zwei weiteren Linien, die für alle geeignet sind: Hydrating für normale trockene und sensible Haut, Pure Balance für Mischhaut und ölige Haut, Glowing Age für anspruchsvolle, reife Haut sowie die Linien Cleansing und Energy Boost für alle Haut- und jeweiligen Pflegebedürfnisse. Drei energetisierende Spezialprodukte runden die Linie ab: Ein Hyaluron-Serum, ein Vitamin C-Serum und eine Augenpflege. So zählt außerordentliches nachhaltiges Engagement zum festen Bestandteil der Unternehmensphilosophie.Das Unternehmen stellt höchste Ansprüche an die Qualität und Reinheit aller verwendeten Rohstoffe, an die Nachhaltigkeit des Anbaus und der Weiterverarbeitung. Es verwendet Rohstoffe aus vornehmlich kontrolliert biologischem Anbau und unterstützt aktiv 17 Bio-Anbaupartner weltweit, die Artenschutz und Felderwirtschaft betreiben, chemiefreie Schädlingsbekämpfungs- und Düngemittel verwenden und keine Gentechnik einsetzen. PRIMAVERA befolgt ethische Geschäftspraktiken, zahlt den Anbaupartnern faire Preise, unterhält langfristige Beziehungen zu ihnen und unterstützt die Weiterbildungsmöglichkeiten seiner Kooperationspartner mit dem Ziel, die Qualität seiner Produkte ständig zu verbessern.Synthetische Zusätze und Mineralöle kommen nicht infrage. Die naturreinen Rezepturen bestehen aus vorwiegend biologischen Inhaltsstoffen und werden in pflanzengerechten Verfahren ausschließlich mit Lebensmittel-Emulgatoren, pflanzlichen Konservierungsstoffen und natürlichen Duft- und Farbstoffen hergestellt. Alle Rezepturen werden nicht nur direkt am Firmenstandort Oy-Mittelberg entwickelt, sondern auch sämtliche Produkte dort produziert. Um die Ressourcen der Erde zu schonen, sind bei PRIMAVERA die Verpackungen auf ein Minimum reduziert. Wann immer möglich, wird auf Beipackzettel und Umkartons verzichtet.Die Wissensvermittlung zu Pflanzenwissen und Anwendung der ätherischen Öle, Pflanzenwässer und Pflegeöle ist dem Unternehmen seit Anbeginn sehr wichtig für eine sichere Anwendung der Produkte: So bietet die PRIMAVERA AKADEMIE Fachpublikum und Therapeut*innen Seminare, berufsbegleitende Weiterbildungen und Duftreisen an. Aufgrund des hohen Interesses an Gesundheitsthemen, an Bio-Aromatherapie-Produkten, deren vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten (wie z. B. DIY) können nun auch Endverbraucher*innen direkt über die Homepage ein Spektrum von unterschiedlichen Videoformaten und Webkursen abrufen, z. B. Expert*innen-Talks im Livestream oder on demand. Auch über social media kommuniziert das Unternehmen direkt mit Anwender*innen, um die Wirkkraft der ätherischen Öle weiter bekannt zu machen.Qualitätssiegel - Unsere Qualität wird durch unabhängige, weltweit gültige Siegel bestätigt:https://www.primaveralife.com/qualitaetDie PRIMAVERA Produkte sind im Bio- und Reformhaushandel, in Apotheken, in Naturkosmetikfachgeschäften, in Kosmetikinstituten, Spas, ausgesuchten Drogerien und Parfümerien erhältlich. PRIMAVERA LIFE GMBH