21 Prozent notiert der S&P 500 seit Jahresanfang im Minus. Das ist die schlechteste Kursentwicklung amerikanischer Aktien seit 1932. In Deutschland sieht es nicht besser aus: Der DAX hat 2022 17 Prozent verloren. John Stoltzfus lässt sich trotzdem nicht von seiner super optimistischen Prognose abbringen."Wir glauben nicht, dass es eine Rezession geben wird. Wir haben die Chance, sie zu vermeiden", so Stoltzfus, Investmentstratege bei Oppenheimer & Co. Es sei keine leichte Zeit, das sei ihm bewusst. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...