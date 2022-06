In 2 Sätzen: Jedes dieser Unternehmen wurde im vergangenen Jahr zu 180 US-Dollar pro Aktie oder mehr gehandelt. Analysten erwarten, dass diese Unternehmen ihren Umsatz im nächsten Jahr um 15 % bis 39 % steigern werden. Der Nasdaq Composite ist nach wie vor im Bärenmarkt. Er ist in den letzten sechs Monaten um rund 26 % gefallen. Daher ist es für Anleger wichtiger denn je, mit Dollar-Cost-Averaging in qualitativ hochwertige Unternehmen zu günstigen Preisen zu investieren. Zwar gibt es bei Aktien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...