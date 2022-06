News von Trading-Treff.de Videoanalyse DAX zum Mittwoch nun wieder leichtere Kurse am Aktienmarkt. Die Vorbörse zeigt steil nach unten, ist die 13000 wieder das Ziel? DAX dreht nicht nur die Stimmung Der DAX nahm den Schwung vom Wochenstart zum Dienstag erst einmal mit und etablierte sich gleich zum Start über der 13.300er-Marke. Ein weiterer Anstieg brachte den Index sehr nah an das Gap vom Fed-Tag, welches in der Vorwoche für starke Verwerfungen ...

