Sonnen stellt die vernetzten Heimspeicher der Sonnen-Community in Deutschland zur Verfügung, Esforin vermarktet die nicht benötigten Energiemengen am Intraday-Markt der europäischen Strombörse EPEX Spot SE. Voraussetzung zur Teilnahme ist der Stromtarif Sonnenflat.Der Intraday-Handel von Strom ist ein kurzfristiger Stromgroßhandel - ein kontinuierlicher Kauf und Verkauf von Strom, der noch am gleichen Tag geliefert wird. Bisher sind vor allem industrielle Anbieter wie Großkraftwerke auf diesem Markt vertreten. Sonnen will nun mit seinem virtuellen Kraftwerk, dem "sonnenVPP", an diesem Markt teilnehmen ...

