Längerfristig betrachtet ist das nächste große Ding in der Elektromobilität eine Batterie, die schneller geladen werden kann und mehr Energie pro Gewichtseinheit speichert. Silizium soll dabei helfen und schon bald in Serie eingesetzt werden. Damit sollen Lithium-Ionen-Batterien, die heute in den meisten Elektroautos verbaut werden, weiter verbessert werden. Es sind nicht nur Start-ups, die an Silizium-Anoden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...