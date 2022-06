Das Anlegerinteresse an nachhaltigen Aktienprodukten ist in den letzten Jahren sprunghaft gestiegen und dürfte sich fortsetzen Globale und nationale Maßnahmen zur nachhaltigen Entwicklung sowie strenge Regularien fördern das Marktwachstum Unternehmen mit einer starken ESG-Performance sollten gut gerüstet sein, um in der neuen nachhaltigen Wirtschaft Impact und Rendite zu erzielen Nachhaltige Aktienanlagen haben in den letzten Jahren einen Aufschwung erlebt, da Anleger ihr Kapital zur Bekämpfung ...

