Frankfurt am Main (ots) -Gestern Abend wurde im Grimaldi Forum in Monte-Carlo die "Goldene Nymphe" verliehen. Die Auszeichnung gehört zu den renommiertesten Preisen im internationalen Fernsehen und ist fester Bestandteil des Festivals de Television de Monte-Carlo.Die ARD Degeto freut sich über die Auszeichnungen von "Martha Liebermann - Ein gestohlenes Leben" in der Kategorie "Bester Fernsehfilm" und von Thekla Carola Wied als "Beste Schauspielerin" für die Hauptrolle im genannten historischen Drama. Der Film erzählt die Geschichte von Martha Liebermann, der Ehefrau des berühmten Malers Max Liebermann, die mit Hilfe des Solf-Kreises - eine von Frauen geführte Widerstandsgruppe - versucht, ihrer Deportation durch die Nazis zu entfliehen."Martha Liebermann - Ein gestohlenes Leben" ist eine Koproduktion der Ziegler Film GmbH & Co. KG und MIA Film im Auftrag der ARD Degeto für die ARD. Die Regie führte Stefan Bühling unter der Kameraführung von Jan Prahl. Das Drehbuch stammt von Marco Rossi. Produzentin ist Regina Ziegler, Producer Tillman Geithe. Die Redaktion liegt bei Claudia Luzius und Christoph Pellander (beide ARD Degeto).