DJ Frasers Group stockt bei Hugo Boss auf

Von Jaime Llinares Taboada

LONDON (Dow Jones)--Die britische Frasers Group hat ihre Investition in Hugo Boss aufgestockt. Wie die britische Einzelhandelsgruppe mitteilte, hält sie nun einen Anteil am Modekonzern im Wert von 900 Millionen Euro.

Laut Stimmrechtsmitteilung hält die Frasers Group PLC nun direkt 3,4 Millionen Stammaktien an Hugo Boss, was einer Beteiligung von 4,9 Prozent entspricht. Darüber hinaus sind Frasers laut Mitteilung 18,3 Millionen Aktien über Verkaufsoptionen zuzurechnen, was 26 Prozent an Hugo Boss entspricht.

Die Investition insgesamt spiegele Frasers Glauben an die Marke Hugo Boss, die Strategie und das Management wider, so das britische Unternehmen.

June 22, 2022 03:05 ET (07:05 GMT)

