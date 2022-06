Wollte man eine Mindmap zum Trendthema Nachhaltigkeit in der Finanz- und Versicherungsbranche erstellen, bräuchte man vermutlich mehrere Quadratmeter Platz: Wie steht es denn nun um die ESG-Abfragepflicht, wer muss in der Beratung ab wann was beachten und wie soll er das bewerkstelligen? Wie schlagen sich hellgrüne und dunkelgrüne Fonds derzeit am Markt? Wie zukunftsgerichtet können Versicherungskonzepte sein und welche Versicherer warten derzeit mit diesbezüglich umgestalteten Policen und Tarifbausteinen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...