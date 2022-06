Saarbrücken (ots) -Fabian Schmidt ist ganzheitlicher Life Coach mit Fokus auf angewandter asiatischer Medizin in Saarbrücken. Er unterstützt seine Klienten auf ihrem Weg in ein erfüllteres, stressfreieres und selbstbestimmteres Leben voller Spaß und Energie. Dazu arbeitet er mit einer Kombination aus Mindset-Training, individuellen Meditationen, Qi Gong und angepassten Entspannungstechniken, ergänzt durch Grundlagen der integrativen asiatischen Medizin.Wer kennt es nicht - das berühmt-berüchtigte Hamsterrad? Früher oder später machen wohl die meisten Berufstätigen zumindest kurzzeitig damit Bekanntschaft. Es ist der endlos wirkende Alltag, der immer gleiche Trott über mehrere Wochen, Monate oder sogar Jahre. Viele Menschen hat das Hamsterrad fest im Griff - und sorgt dabei für Frust, fehlende Perspektiven und Langeweile. Die gute Nachricht ist: Der Ausstieg aus dem Hamsterrad ist leichter, als es auf den ersten Blick scheint - dessen ist sich Fabian Schmidt, Spezialist für angewandte asiatische Medizin, ganz sicher."Viele Menschen haben ihre kindliche Unbeschwertheit verloren", erklärt der Life Coach. "Sie genießen zwar einen hohen Lebensstandard in einem der vermögendsten Länder der Welt - dennoch mangelt es ihnen an innerer Zufriedenheit." Fabian Schmidt zufolge führt gerade der hohe Leistungsdruck im Beruf immer wieder zu innerer Unruhe bis hin zu gesundheitlichen Problemen. "Wer über eine lange Zeit hinweg nie zur Ruhe kommt, wird auf Dauer krank. Wirklich glücklich sind nur jene Menschen, die den Mut haben, ihre Träume und Visionen zu leben." Mit seinem Coaching möchte Schmidt seinen Klienten genau dazu verhelfen.Körper und Geist im Einklang: das Konzept von Fabian SchmidtIm Sinne der angewandten asiatischen Medizin betrachtet Fabian Schmidt Körper und Geist als untrennbare Einheit. Kommt es zu einem Ungleichgewicht, können innere Unruhe, Unausgeglichenheit und körperliche Beeinträchtigungen die Folge sein. "Wer über lange Zeit unzufrieden und unausgeglichen ist, entwickelt körperliche und psychosomatische Symptome", weiß der Life Coach. "Viele meiner Klienten sind zwar beruflich erfolgreich - doch andere Bereiche ihres Lebens bleiben dabei auf der Strecke. Manche stehen kurz vor dem Burn-out."Um seinen Klienten zu helfen, geht Fabian Schmidt ihre Probleme individuell an. Sorgen, psychische Belastungen und Stress werden detailliert analysiert, bevor der Life Coach einen persönlichen Schritt-für-Schritt-Plan erstellt. "Innerhalb von sechs Monaten möchte ich meinen Klienten so zu mehr Spaß und Leichtigkeit im Alltag verhelfen."Schritt für Schritt zur inneren RuheFabian Schmidts Angebot richtet sich vor allem an Unternehmer und Selbstständige, die über sich selbst hinauswachsen und ihr ganzes Potenzial entfalten möchten. "Oft liegen die Probleme meiner Klienten in negativen Glaubenssätzen begründet, die noch aus der Kindheit stammen." Im ersten Schritt muss daher zunächst das Denken verändert werden. Basierend auf der Theorie von Yin und Yang macht der Life Coach seinen Klienten klar, dass es da, wo Schatten ist, immer auch Sonne gibt. Ziel ist es, jedes Problem als eine Chance zu sehen, die einen dazu antreibt, in Lösungen zu denken. In dem Moment, in dem der Klient dieses Denken verinnerlicht, zieht er früher oder später auch Positives in sein Leben. Zusätzlich unterstützt Fabian Schmidt Unternehmer und Selbstständige dabei, eine gute Struktur in ihr Business zu bringen. "Viele Menschen haben nie gelernt, 'Nein' zu sagen", betont der Life Coach. In dieser Phase gehe es daher unter anderem darum, Prioritäten zu setzen und Aufgaben zu delegieren. Mit der richtigen Umstrukturierung gewinnen die Klienten kostbare Zeit, die sie in der Folge wiederum für sich selbst nutzen können.Der Werdegang von Fabian SchmidtMit dem Coaching kam der ehemalige Fitnesstrainer Fabian Schmidt in Berührung, als er mit der Gründung seines zweiten Studios erstmalig seine eigene Zukunft in Frage stellte. Zuvor hatte er Fitnessökonomie studiert, um die menschlichen Funktionsweisen und den menschlichen Bewegungsapparat zu verstehen. Sein eigenes Leben war zu dieser Zeit sehr stressig. "Das war der Punkt, an dem ich mich intensiv mit Mindset, asiatischer Medizin und Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt habe."Heute ist Fabian Schmidt davon überzeugt, dass diese drei Säulen maßgeblich zu einem gesunden und zufriedenen Leben beitragen. "Das Problem, das in unserer Gesellschaft herrscht, ist die Disbalance von Yin und Yang." Mit seinem - in Deutschland konkurrenzlosen - Konzept möchte der Life Coach seinen Klienten dabei helfen, ihre kindliche Neugier und eine vereinfachte Sicht auf die Dinge zurückzuerlangen - und so zu mehr Spaß und Energie im Leben zurückzufinden.