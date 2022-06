Köln, 22.06.2022 - Michael Karrenberg, Regional Director Risk Services beim internationalen Kreditversicherer Atradius äußert sich in einer Stellungnahme besorgt über die aktuelle wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland und Europa. "Europa und Deutschland befinden sich aufgrund des Kriegs in der Ukraine, den Lieferkettenproblemen, den harten Lockdowns in China oder auch den Sanktionen gegen Russland in einem herausfordernden Umfeld. Das daraus folgende niedrigere Wirtschaftswachstum und die dramatisch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...