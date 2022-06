Neckarsulm (ots) -Auf dem Weg zu mehr Tierwohl in der Nutztierhaltung hat Kaufland eine weitere Zielmarke erreicht: Bereits jetzt stammt jeder fünfte Fleischartikel bei Kaufland und damit über 20 Prozent des gesamten Frischfleischsortiments der Eigenmarke aus den tierwohlgerechteren Haltungsformstufen 3 und 4. Dazu gehört neben Schweinefleisch, auch Fleisch von Geflügel und Rind. Damit zählt das Unternehmen zu den führenden Anbietern von Fleisch aus höheren Haltungsform Stufen im Lebensmitteleinzelhandel. Ziel von Kaufland ist es, dieses nachhaltige, tierwohlgerechtere Angebot kontinuierlich weiter auszubauen."Der Wunsch nach einem tierwohlfreundlichen Sortiment besteht bei sehr vielen unserer Kunden. Wir möchten, dass der Kauf dieser Produkte für sie zur Selbstverständlichkeit wird und bieten daher bereits heute eine große Auswahl an Frischfleisch aus den Haltungsform Stufen 3 und 4 an", sagt Robert Pudelko, Leiter Einkauf Nachhaltigkeit. "Nur so kann uns gemeinsam die nachhaltige Verbesserung des Tierwohls in der Nutztierhaltung gelingen."Schweine-, Geflügel- und Rindfleisch in der Haltungsform Stufe 3 bietet Kaufland unter der Tierwohl Eigenmarke K-Wertschätze an. Die Tiere haben mehr Platz als gesetzlich vorgeschrieben, Zugang zu Außenklima, ihnen stehen organische Beschäftigungsmaterialien zur Verfügung und ihr Futter ist ohne Gentechnik. Das Schweine- und Rindfleisch liefern ausgewählte Partnerlandwirte von Kaufland Fleischwaren, die sich intensiv mit dem Thema Tierwohl beschäftigen. Für den Mehraufwand, den die Landwirte durch die Umstellung in der Tierhaltung haben, erhalten sie eine entsprechende zusätzliche Vergütung. Mit der Teilnahme am Qualitätsfleischprogramm K-Respekt fürs Tier ermöglicht Kaufland seinen Partnerlandwirten sichere Absatzmärkte und ein qualitatives Wachstum über einen langen Zeitraum.Seit dem vergangenen Jahr bietet Kaufland als erster Lebensmittelhändler bundesweit Wurstwaren in Selbstbedienung aus der tierwohlfreundlicheren Haltungsform Stufe 3 unter der Eigenmarke K-Classic an. Zudem bietet das Unternehmen unter der Tierwohl-Eigenmarke K-Wertschätze über 100 Milch-, Käse-, Wurst- und Fleischprodukte sowie Eier, die nach anerkannten Tierwohlstandards und -programmen zertifiziert sind.Die nachhaltige, tierwohlgerechtere Gestaltung des Sortiments ist Kaufland ein wichtiges Anliegen. Der Lebensmittelhändler hat daher bereits frühzeitig vielfältige Maßnahmen getroffen, um die Nutztierhaltung flächig zu verbessern und eine verantwortungsvollere Herstellung von Produkten tierischen Ursprungs zu ermöglichen. Seit 2015 unterstützt Kaufland als Gründungsmitglied die deutsche Initiative Tierwohl (ITW). In der ITW haben sich Verantwortliche entlang der gesamten Prozesskette zusammengeschlossen: von der Landwirtschaft über die Fleischwirtschaft bis zum Lebensmitteleinzelhandel. Ihr Ziel ist es, langfristige Verbesserungen für das Tierwohl zu erreichen.Pressekontakt:Kaufland UnternehmenskommunikationAnnegret AdamRötelstraße 3574172 NeckarsulmTelefon +49 7132 94-680448presse@kaufland.deOriginal-Content von: Kaufland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/111476/5254377