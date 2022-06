Nach der jüngsten Börsenerholung haben Konjunktursorgen die Anleger am deutschen Aktienmarkt am Mittwoch wieder verschreckt. Der Dax tauchte im frühen Handel unter die psychologisch wichtige Marke von 13.000 Punkten und verlor bis zu 2,3 Prozent auf 12.986 Zähler. Zuvor hatte er drei Handelstage in Folge zugelegt. "Gegen Aktien sprechen die wirtschaftlichen Risiken und die restriktive Geldpolitik der Notenbanken", sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann ...

Den vollständigen Artikel lesen ...