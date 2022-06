Die Android-Auto-App funktioniert ab sofort nicht mehr auf dem Smartphone. Sie ist nur noch "für Auto-Displays verfügbar". Zudem rückt der Assistant-Fahrmodus in den Fokus. Schon im August 2021 kündigte Google das Aus für seine Android-Auto-App an. Nun, ein knappes Jahr später, ist es so weit: Wer die noch installierte Anwendung auf dem Smartphone öffnet, bekommt die Nachricht angezeigt, dass "Android Auto jetzt nur noch für Auto-Displays verfügbar" ...

