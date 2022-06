In der Region Hannover sollen 226.000 Quadratmeter Dachflächen landeseigener Liegenschaften geprüft und bei Eignung für die Photovoltaik-Nutzung verpachtet werden. Enercity will die Anlagen errichten, betreiben und den erzeugten Solarstrom vermarkten.Das Land Niedersachsen und die Enercity AG aus Hannover haben einen Kooperationsvertrag über die energetische Nutzung von Dachflächen der Gebäude des Landes in der Region Hannover abgeschlossen. Wie Niedersachsens Finanzministerium mitteilte, wird das Unternehmen dort alle geeigneten Landesdächer sukzessive für 20 Jahre mieten, um darauf eigene Photovoltaik-Anlagen ...

